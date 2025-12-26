Siria: esplosione in moschea a Homs: almeno otto morti e venti feriti

Almeno otto morti e oltre 20 feriti in Siria in un attentato che ha preso di mira una moschea nella città di Homs, la terza più grande del Paese, durante la preghiera del venerdì. La moschea Imam Ali ibn Abi Talib si trova in una zona a maggioranza alawita del quartiere Wadi al-Dhahab. L’agenzia di stampa statale Sana, citando una fonte della sicurezza, riporta che le indagini preliminari indicano che all’interno della moschea fossero stati piazzati ordigni esplosivi. Le autorità stanno cercando i responsabili dell’attacco.