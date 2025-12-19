Sparatoria Brown University: trovato morto il sospetto killer

È stato trovato morto Neves Valente, 48 anni, il presunto killer della sparatoria alla Brown University: era un ex studente della Brown e cittadino portoghese. La procuratrice federale del Massachusetts, Leah B. Foley, ha dichiarato che Neves Valente e il professore del Mit ucciso, Nuno F.G. Loureiro, avevano frequentato lo stesso programma accademico in Portogallo fra il 1995 e il 2000. Loureiro si è laureato in fisica presso l’Instituto Superior Técnico, la più prestigiosa scuola di ingegneria del Portogallo, nel 2000, secondo quanto riportato nella sua pagina del Mit. Lo stesso anno, Neves Valente ha lasciato l’università di Lisbona. Neves Valente era arrivato alla Brown con un visto per studenti e alla fine aveva ottenuto lo status di residente permanente legale nel settembre 2017, ha affermato Foley. La presidente della Brown University, Christina Paxson, ha dichiarato che Neves Valente è stato iscritto all’università come specializzando in fisica dall’autunno del 2000 alla primavera del 2001. “Attualmente non ha alcun legame con l’università”, ha precisato. Ci sono ancora “molte incognite” riguardo al movente, ha detto il procuratore generale del Rhode Island Peter Neronha. “Non sappiamo perché ora, perché la Brown, perché questi studenti e perché questa aula”, ha detto.

Un testimone è stato fondamentale per la polizia

La polizia ha ringraziato una persona che aveva avuto diversi incontri con Neves Valente per aver fornito un’informazione cruciale che ha portato le autorità a lui. Dopo che la polizia ha condiviso il video di sicurezza di una persona di interesse, il testimone – noto solo come ‘John’ in una dichiarazione giurata della polizia di Providence – lo ha riconosciuto e ha pubblicato i suoi sospetti sul forum social Reddit. Gli utenti di Reddit lo hanno esortato a informare l’Fbi, cosa che John ha detto di aver fatto. Ha raccontato di aver incontrato Neves Valente poche ore prima nel bagno dell’edificio di ingegneria dove è avvenuta la sparatoria e di aver notato che indossava abiti inadatti al clima, secondo la dichiarazione giurata. Ha incontrato di nuovo Neves Valente a un paio di isolati di distanza e lo ha visto allontanarsi improvvisamente da una berlina Nissan quando ha visto John. “Quando risolvi un caso, lo risolvi. E quella persona ci ha portato alla macchina, che ci ha portato al nome”, ha detto Neronha. La sua segnalazione ha indirizzato gli investigatori verso una Nissan Sentra con targa della Florida. Ciò ha permesso alla polizia di Providence di attingere a una rete di oltre 70 telecamere stradali gestite in tutta la città dalla società di sorveglianza Flock Safety, che tracciano le targhe e altri dettagli dei veicoli. Dopo aver lasciato il Rhode Island, secondo le autorità di Providence, Neves Valente avrebbe apposto una targa del Maine su quella della sua auto a noleggio per nascondere la sua identità. Gli investigatori hanno trovato un filmato di Neves Valente che entrava in un condominio vicino a quello di Loureiro in un sobborgo di Boston. Circa un’ora dopo, Neves Valente è stato visto entrare nel magazzino di Salem, nel New Hampshire, dove è stato trovato morto, ha riferito Foley. Aveva con sé una borsa e due armi da fuoco.