Sparatoria alla Brown University di Providence: morti due studenti, diffuso video del sospettato

È di 2 morti e 8 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta alla Brown University nei pressi di un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island, negli Usa. Le vittime erano due studenti. Lo ha detto la preside della Brown University, Christina Paxson, durante una conferenza stampa. La Cnn parla di 9 feriti che sono stati sono stati ricoverati al Rhode Island Hospital. Sei pazienti, secondo quanto riferisce la Cnn, sono in condizioni critiche ma stabili, mentre uno è in condizioni critiche. Due pazienti sono in condizioni stabili. L’ospedale Miriam, anch’esso a Providence e affiliato alla Brown University, non ha ricevuto pazienti.

We are very sorry to share that we have confirmed reports of two deceased victims from the active shooting situation at the Barus & Holley engineering building. There are eight additional victims in critical, but stable condition at the hospital. There remains a shelter in place… — Brown University (@BrownUniversity) December 13, 2025

Il video del sospettato

È stato diffuso dalla polizia il video dell’uomo sospettato essere l’autore della sparatoria alla Brown University a Providence, Rhode Island, in Usa, che ha provocato la morte di due studenti. Nel video si vede un uomo di spalle mentre lascia l’edificio camminando verso Hope Street. Le autorità hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Secondo quanto riferito dai testimoni, l’uomo potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia, ha dichiarato il vice capo della polizia di Providence, Timothy O’Hara. Intanto l’Fbi ha lanciato un sito di segnalazioni per permettere ai cittadini di inviare foto e video prove che potrebbero avere del sospettato.