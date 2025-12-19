Sparatoria Brown University, Trump sospende programma lotteria green card

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sospeso il programma di lotteria per la green card, che ha permesso al sospettato delle sparatorie alla Brown University e al MIT di entrare negli Stati Uniti.

La segretaria alla Sicurezza interna, Kristi Noem, ha dichiarato in un post su X che, su ordine di Trump, sta ordinando ai Servizi per la cittadinanza e l’immigrazione degli Stati Uniti di sospendere il programma. “A questo individuo atroce non sarebbe mai dovuto essere permesso di entrare nel nostro Paese“, ha affermato.

The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.



Il programma di visti per la diversità mette a disposizione ogni anno fino a 50mila green card tramite lotteria per persone provenienti da Paesi poco rappresentati negli Stati Uniti, molti dei quali in Africa. Quasi 20 milioni di persone hanno fatto domanda per la lotteria dei visti del 2025, con oltre 131.000 selezionati, inclusi i coniugi tra i vincitori. Dopo aver vinto, devono sottoporsi a una verifica per ottenere l’ammissione negli Stati Uniti. I cittadini portoghesi hanno vinto solo 38 posti.