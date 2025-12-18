Usa, professore del MIT ucciso in casa: possibile legame con la strage alla Brown University

La polizia sta indagando su possibili collegamenti tra la sparatoria avvenuta sabato alla Brown University e l’omicidio di Nuno Loureiro, il professore del Massachusetts Institute of Technology, ucciso lunedì nella sua casa a Brookline, nel Massachusetts, Usa. Lo ha riferito alla Cnn una fonte delle forze dell’ordine. Le autorità stanno valutando questa ipotesi sulla base di informazioni emerse nelle ultime 24 ore, ha detto la fonte, sottolineando tuttavia che non si tratta di una conclusione definitiva.

Professore del MIT ucciso in casa

Nuno F.G. Loureiro, 47enne professore al MIT, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua abitazione a Brookline, vicino Boston. Le autorità hanno aperto un’indagine per omicidio. Secondo quanto riferito dal procuratore distrettuale di Norfolk, il docente di fisica, scienze nucleari e ingegneria è stato ferito lunedì sera ed è stato ricoverato in un ospedale locale dove è morto nella giornata di martedì. La procura ha fatto sapere che al momento nessun sospettato è stato arrestato e che l’inchiesta è in corso.

La sparatoria alla Brown University

Due persone sono morte e nove sono rimaste ferite nella sparatoria avvenuta la sera del 13 dicembre alla Brown University, vicino a un edificio di ingegneria nel campus di Providence, Rhode Island. La polizia ha diffuso il video dell’uomo sospettato. Gli investigatori sono ancora al lavoro per risalire alla sua identità e hanno setacciato le case, i cortili e i cassonetti della città alla ricerca di altri indizi che potrebbero aiutarli a capire chi ci sia dietro l’attentato.

Fonti Cnn, identificato il sospetto killer della Brown University

Gli investigatori ritengono di aver identificato un sospetto nella sparatoria avvenuta sabato alla Brown University. Lo hanno riferito alla Cnn due funzionari delle forze dell’ordine a conoscenza del caso. Le autorità hanno emesso un mandato di arresto per l’individuo e lo stanno attualmente ricercando.