Italia-Irlanda del Nord oggi a Bergamo: è la sfida decisiva. Probabili formazioni, orario e dove vederla

Per l’Italia di Gennaro Gattuso oggi, 26 marzo, è il giorno decisivo: gli Azzurri affrontano a Bergamo l’Irlanda del Nord in una partita secca che vale la semifinale dei playoff per accedere ai Mondiali 2026 in Usa, Messico e Canada. La vincente affronterà poi in finale la vincente di Galles-Bosnia, in trasferta.

Gli Azzurri arrivano a questo impegno con la consapevolezza che non si possono permettere passi falsi, dopo due mancate partecipazioni ai Mondiali per quella che è una delle Nazionali più vincenti di sempre, insieme con Brasile e Germania.

L’Irlanda del Nord è a caccia della sua prima qualificazione mondiale dal 1986. Arriva a Bergamo dopo aver vinto il proprio girone di Uefa Nations League, ma si è classificata terza nel suo gruppo di qualificazione ai Mondiali.

Gattuso: “Nessun alibi”

“Nessun alibi, dobbiamo pensare solo alla partita. Scegliere i giocatori che stanno meglio e scendere in campo, solo questo adesso conta. Abbiamo lavorato tanto e ora testa alla partita di giovedì senza pensare al passato, ai mondiali vinti”, ha detto nei giorni scorsi Gattuso presentando il match. “Questo gruppo merita una gioia. Ho lavorato per creare il gruppo. Sono due mondiali che non partecipiamo – ha aggiunto Gattuso – Ora dobbiamo alleggerire i ragazzi. Abbiamo lavorato in questi mesi per riuscire a essere squadra, a tener botta. Abbiamo una grande occasione. Da quando sono arrivato a oggi vedo un grandissimo attaccamento, lo tocco con mano. Dobbiamo avere grande voglia ma anche essere lucidi e annusare il pericolo. Serve anche rispetto per l’avversario, sono una squadra con grande cuore e fanno paura sui calci piazzati”.

La scelta di Bergamo

Gattuso ha sottolineato che giocare a Bergamo una partita tanto importante è stata una sua scelta: “Ho scelto io di giocare a Bergamo e ringrazio il presidente Gravina per aver assecondato questa richiesta. Penso a come ci hanno sostenuto nella prima partita che ho fatto da ct: alla fine del primo tempo eravamo 0 a o e il pubblico ci incoraggiava. La tensione c’è, è innegabile, ma dobbiamo essere bravi a trasmettere grande positività. “Tutti i giocatori che sono oggi qui sanno l’importanza di questa partita, sanno cosa ci giochiamo”.

Italia-Irlanda del Nord: i precedenti

L’Italia è imbattuta negli ultimi otto confronti diretti (6 vittorie, 2 pareggi), e ha mantenuto la porta inviolata negli ultimi sette. Le due squadre si sono affrontate l’ultima volta nelle qualificazioni ai Mondiali del 2021, quando gli Azzurri si sono imposti per 2-0 in casa.

Italia-Irlanda del Nord: le probabili formazioni

Italia (3-5-2) : Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.

: Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Palestra, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Irlanda del Nord (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley.

Italia-Irlanda del Nord: orario e dove vederla in tv e streaming

La sfida tra le formazioni di Gattuso e O’Neill è in programma oggi, giovedì 26 marzo, alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. Sarà possibile assistere al match in diretta tv su Rai1 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.