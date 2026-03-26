Sinner-Tiafoe oggi all’Atp Miami 2026: orario e dove vederlo

Jannik Sinner torna in campo oggi 26 marzo all’Atp Miami 2026. Il tennista azzurro, numero 2 del mondo, giocherà il suo quarto di finale contro lo statunitense Frances Tiafoe, attuale numero 20 Atp. L’altoatesino arriva a questo match dopo un percorso convincente culminato nella vittoria d’autorità agli ottavi contro Alex Michelsen.

Sinner punta alla vittoria nel torneo statunitense, anche in ottica ranking, visto che il suo rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz, attualmente numero 1, è uscito molto presto dal torneo, sconfitto dall’americano Korda.

Dal canto suo, Tiafoe sembra un giocatore completamente diverso rispetto alle difficoltà dello scorso anno, mostrando prestazioni costanti e competitive che si sono tradotte in risultati migliori nel 2026, e ha portato questo slancio anche a Miami. Ha battuto il campione in carica Jakub Mensik in una battaglia di tre set al terzo turno, e ha saputo poi approfittare di sorteggi favorevoli.

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*Schedule subject to change pic.twitter.com/sELv9PSmii — Miami Open (@MiamiOpen) March 25, 2026

Sinner-Tiafoe: orario e dove vederla

Il match tra Sinner e Tiafoe è in programma alle 18 ora italiana. La partita sarà trasmessa in esclusiva da Sky (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis i canali di riferimento). Il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e Now.