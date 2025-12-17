Usa, Trump: “Blocco totale a petroliere sanzionate in Venezuela”

In un post su Truth Donald Trump ha annunciato di aver ordinato “un blocco totale e completo di tutte le petroliere sanzionate che entrano ed escono dal Venezuela“. Il Paese, avverte il presidente degli Stati Uniti, “è completamente circondato dalla più grande armata navale mai radunata nella storia del Sud America”. Questa flotta, aggiunge il leader di Washington, “non farà che aumentare, e lo shock per loro sarà come mai prima d’ora, almeno fino a quando non restituiranno agli Stati Uniti d’America tutto il petrolio, la terra e gli altri beni che ci hanno precedentemente rubato”.

Caracas: “Trump vuole rubare le nostre ricchezze”

Il governo di Caracas, intanto, ha diffuso una dichiarazione in cui accusa Trump di “violare il diritto internazionale, il libero commercio e il principio della libera navigazione” con “una minaccia sconsiderata e grave” contro il Paese sudamericano. “Sui suoi social media, (Trump ndr) presume che il petrolio, la terra e le ricchezze minerarie del Venezuela siano di sua proprietà” e “di conseguenza esige che il Venezuela consegni immediatamente tutte le sue ricchezze. Il presidente degli Stati Uniti intende imporre, in modo del tutto irrazionale, un presunto blocco navale al Venezuela con l’obiettivo di rubare le ricchezze che appartengono alla nostra nazione“, afferma il governo del presidente Nicolas Maduro, aggiungendo che intende denunciare la situazione alle Nazioni Unite.

L’escalation

L’escalation del numero uno della Casa Bianca arriva dopo che la settimana scorsa le forze statunitensi hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela, una mossa insolita che ha fatto seguito a un rafforzamento delle forze militari nella regione. Nel post delle scorse ore il presidente Usa ha affermato che Caracas sta usando il petrolio per finanziare il traffico di droga e altri crimini e ha promesso di continuare il rafforzamento militare fino a quando il Paese non darà agli Usa petrolio, terre e beni, anche se non era chiaro perché ritenga che gli Stati Uniti abbiano diritto a queste rivendicazioni.

Il rafforzamento militare statunitense è stato accompagnato da una serie di attacchi militari contro imbarcazioni in acque internazionali nei Caraibi e nel Pacifico orientale. La campagna, che ha attirato l’attenzione bipartisan dei parlamentari Usa, ha causato la morte di almeno 95 persone in 25 attacchi noti contro imbarcazioni. L’amministrazione Trump ha difeso gli attacchi presentandoli come un successo e affermando che hanno impedito a carichi di droga di raggiungere le coste Usa e ha respinto le preoccupazioni secondo cui stanno superando i limiti della guerra legale.

Il piano di Trump

L’amministrazione repubblicana sostiene che la campagna punti a fermare la droga diretta verso gli Stati Uniti, ma Susie Wiles, capo dello staff di Trump, sembra aver confermato in un’intervista a Vanity Fair pubblicata martedì che la campagna fa parte di una spinta per cacciare Maduro: Trump “vuole continuare a far saltare in aria le barche fino a quando Maduro non si arrenderà”, ha detto Wiles. L’annuncio sul blocco delle petroliere sembra inserirsi in questa cornice. Il Venezuela, che possiede le più grandi riserve petrolifere accertate al mondo e produce circa 1 milione di barili al giorno, ha a lungo fatto affidamento sui proventi del petrolio come linfa vitale della sua economia.

L’oro nero del Venezuela

Da quando l’amministrazione Trump ha iniziato a imporre sanzioni petrolifere al Venezuela nel 2017, il governo di Maduro ha fatto affidamento su una flotta ombra di petroliere senza bandiera per contrabbandare greggio nelle catene di approvvigionamento globali. La compagnia petrolifera statale Petróleos de Venezuela S.A., comunemente nota come PDVSA, è stata esclusa dai mercati petroliferi globali dalle sanzioni Usa. Vende la maggior parte delle sue esportazioni con forti sconti sul mercato nero cinese.

Francisco Monaldi, esperto venezuelano di petrolio alla Rice University di Houston, ha affermato che circa 850.000 barili della produzione giornaliera di 1 milione vengono esportati. Di questi, ha detto, l’80% va alla Cina, il 15-17% agli Stati Uniti attraverso la Chevron Corp. e il resto a Cuba. A ottobre Trump era parso confermare le notizie secondo cui Maduro avrebbe offerto una quota del petrolio e delle altre ricchezze minerarie del Venezuela negli ultimi mesi per cercare di allontanare la crescente pressione degli Stati Uniti: “Ha offerto tutto”, ha detto Trump in quel momento, “sapete perché? Perché non vuole avere a che fare con gli Stati Uniti”.