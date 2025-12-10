Usa, Trump: “Sequestrata petroliera al largo del Venezuela”

Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Lo ha detto Donald Trump nel corso di un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che ulteriori dettagli verranno comunicati in seguito. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di una nave sanzionata da Washington nell’ambito delle misure punitive contro Caracas.

“Come probabilmente saprete, abbiamo appena sequestrato una petroliera al largo delle coste del Venezuela. Una petroliera di grandi dimensioni, molto grande, la più grande mai sequestrata, in realtà”, ha detto il presidente Usa senza fornire spiegazioni sui motivi dell’azione, destinata a fare salire le tensioni con il Paese sudamericano.

Sale la tensione tra Usa e Venezuela

È da tempo che Trump minaccia Caracas e il suo leader Nicolas Maduro. “I suoi giorni sono contati? Direi di sì”, aveva detto il numero uno della Casa Bianca intervistato dalla Cbs. Nei mesi scorsi Washington, inoltre, ha provveduto a un grosso dispiegamento militare nelle acque caraibiche mentre i Marines americani si addestrano a Porto Rico. La risposta del Venezuela non si è fatta attendere con lo stesso Maduro che ha affermato che l’intero sistema di fucili, armi pesanti e missili è pronto a “difendere l’intera area dell’asse Caracas-La Guaira”.