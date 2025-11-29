Venezuela, Trump: “Spazio aereo sia considerato interamente chiuso”

“Si prega di considerare lo spazio aereo sopra e intorno al Venezuela come interamente chiuso“. Lo ha scritto su Truth il presidente americano Donald Trump in un messaggio “a tutte le compagnie aeree, i piloti, gli spacciatori di droga e i trafficanti di esseri umani”.

Cuba denuncia pesanti interferenze elettromagnetiche Usa

In concomitanza con l’annuncio, il ministro degli esteri cubano, Bruno Rodriguez, ha denunciato “persistenti interferenze elettromagnetiche” in Venezuela. “Denunciamo le persistenti interferenze elettromagnetiche nei Caraibi, in particolare nello spazio aereo del Venezuela, causate dall’offensivo e straordinario dispiegamento militare degli Stati Uniti nella regione”, ha scritto Rodríguez in un post sul social X. “Ciò fa parte dell’escalation dell’aggressione militare e della guerra psicologica contro il territorio venezuelano, volte a rovesciare con la forza il legittimo governo di quella nazione sorella della Nostra America”, ha aggiunto.