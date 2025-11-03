Venezuela, Trump: “Maduro ha i giorni contati”

Il presidente Usa: “Non sto valutando i Tomahawk per Kiev”. E ipotizza un intervento militare in Nigeria: “Stanno uccidendo un gran numero di cristiani”

Venti di guerra nei Caraibi, dove si sta assistendo a un grosso dispiegamento militare da parte degli Stati Uniti nelle acque al largo del Venezuela. Mentre la portaerei Uss Gerald Ford si avvicina alla regione e i Marines americani si addestrano a Porto Rico, il presidente americano Donald Trump torna a minacciare il leader di Caracas, Nicolas Maduro, accusato di favorire l’ingresso di stupefacenti negli Usa. “I giorni di Maduro sono contati? Direi di sì, penso di sì”, ha detto Trump, intervistato dalla Cbs. “Dubito andremo in guerra, ma ci hanno trattato molto male”, ha aggiunto il leader della Casa Bianca, senza invece rispondere specificamente a una domanda su possibili attacchi al Venezuela.

“Anche Russia e Cina fanno i test nucleari”

Non solo il Venezuela. Nella sua intervista, Trump ha parlato anche della sua scelta di ordinare la ripresa dei test nucleari, difendendola. “Anche Russia e Cina stanno facendo dei test, ma non ne parlano. Siamo una società aperta, siamo diversi. Ne parliamo”, ha affermato.

“Non sto valutando i Tomahawk per Kiev”

In tema di guerra in Ucraina, invece, parlando con i giornalisti a bordo dell’Air Force One in volo da Palm Beach a Washington, Trump ha fatto marcia indietro sulla possibilità di fornire a Kiev i missili Tomahawk a lungo raggio da utilizzare contro la Russia. “No, non proprio“, ha risposto a chi gli chiedeva se stesse valutando l’invio dell’arma.

Trump ipotizza azione militare in Nigeria

Infine, il leader della Casa Bianca è tornato a ipotizzare un intervento militare in Nigeria, il cui governo è accusato da Trump di non fermare le persecuzioni di cristiani. Trump ha detto che potrebbe ordinare di inviare truppe nel Paese africano o di effettuare raid aerei. “Potrebbe essere”, ha sottolineato Trump. “Stanno uccidendo un gran numero di cristiani, non permetteremo che ciò accada”, ha aggiunto.