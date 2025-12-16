Venezuela, attacco Usa a imbarcazioni narcotraffico nel Pacifico: 8 morti

L’esercito degli Stati Uniti ha annunciato che la Joint Task Force Southern Spear ha condotto un attacco in acque internazionali contro tre imbarcazioni ritenute coinvolte in attività di narcotraffico nell’Oceano Pacifico orientale. L’operazione potrebbe far crescere ulteriormente la tensione con il Venezuela.

Nell’attacco, fa sapere l’Us Southern Command in un post pubblicato su X, “sono morti 8 narcoterroristi, 3 sulla prima nave, 2 sulla seconda e 3 sulla terza”. L’attacco è stato condotto “sotto la direzione del Segretario Pete Hegseth” e, si legge ancora nel post, “l’intelligence ha confermato che le imbarcazioni stavano transitando lungo note rotte del narcotraffico nel Pacifico orientale ed erano coinvolte in attività di narcotraffico”.