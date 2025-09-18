Jimmy Kimmel, il conduttore lascia il suo teatro a Hollywood dopo la sospensione dello show

Jimmy Kimmel mercoledì 18 settembre ha lasciato il suo teatro a Hollywood a testa bassa, indossando un cappello nero e una camicia a quadri, dopo l’annuncio che il suo programma in seconda serata era stato sospeso a tempo indeterminato dalla ABC.

La decisione dell’emittente televisiva è arrivata dopo i commenti fatti dal conduttore durante il ‘Jimmy Kimmel Live!’ in merito all’omicidio di Charlie Kirk.

Diverse persone hanno manifestato a Los Angeles contro la scelta di ABC di bloccare uno dei talk show più seguiti d’America. “Abbiamo toccato ancora di più il fondo. Nella gang dei MAGA molti stanno cercando disperatamente di far passare questo ragazzo, che ha ucciso Charlie Kirk, per qualcosa di diverso da loro. Stanno facendo di tutto per sfruttare politicamente la situazione”, aveva detto Kimmel nel suo programma. “Trump? E’ al quarto stadio del lutto, la costruzione. Questo non è un adulto che piange un amico, è un bambino di quattro anni che ha perso un pesce rosso”, aveva aggiunto il comico, sgradito al presidente Usa.