Jimmy Kimmel, sospeso lo show dopo le battute su Charlie Kirk: ecco cosa ha detto

La ABC ha sospeso lo spettacolo notturno di Jimmy Kimmel a tempo indeterminato in seguito ai commenti fatti sull’omicidio di Charlie Kirk. Kimmel, come il conduttore notturno della CBS Stephen Colbert, è stato costantemente critico nei confronti del presidente Donald Trump e di molte delle sue politiche, nel suo programma della ABC. La scorsa estate la CBS aveva dichiarato che avrebbe cancellato lo show di Colbert alla fine di questa stagione per ragioni finanziarie, anche se alcuni critici si sono chiesti se la sua posizione su Trump abbia avuto un ruolo.

Kimmel ha lasciato il teatro di Hollywood dove è stato registrato il suo spettacolo circa tre ore dopo la decisione della ABC. È stato visto indossare un cappello nero, uno zaino e una camicia a quadri e ha tenuto la testa bassa mentre entrava in un veicolo in attesa. Il pubblico era in fila fuori dal teatro dove si sarebbe dovuta registrare una nuova puntata del “Jimmy Kimmel Live!” quando è stato detto loro che lo spettacolo di mercoledì era stato cancellato.

Le parole di Kimmel sul caso Charlie Kirk

Kimmel, considerato un veterano dei comici notturni negli Usa, ha fatto diversi commenti sulla reazione all’assassinio dell’attivista conservatore la scorsa settimana nel corso del suo programma “Jimmy Kimmel Live!” lunedì e martedì sera. Tra questi, Kimmel ha detto che “molti nella terra del MAGA stanno lavorando molto duramente per trarre vantaggio dall’omicidio di Charlie Kirk”. Durante il suo monologo di lunedì sera, Kimmel ha suggerito che il presunto assassino di Kirk, Tyler Robinson, avrebbe potuto essere un repubblicano pro-Trump. “La banda MAGA sta cercando disperatamente di caratterizzare questo ragazzo che ha ucciso Charlie Kirk come qualcosa di diverso da uno di loro e sta facendo tutto il possibile per ottenere punti politici dall’accaduto”, ha detto Kimmel, aggiungendo che in questa situazione il lutto sarebbe passato in secondo piano. Ma non si è fermato qui. Il comico ha infatti detto che la risposta di Trump alla morte di Kirk “non è il modo in cui un adulto piange l’omicidio di qualcuno che chiamava amico. È così che un bambino di 4 anni piange un pesce rosso, ok?”. Ha poi aggiunto che il capo dell’FBI Kash Patel ha gestito le indagini sull’omicidio “come un ragazzino”. Ed è tornato sull’argomento martedì sera, deridendo la performance del vicepresidente JD Vance come ospite ospite del podcast di Kirk. Ha detto che Trump sta “soffiando sul fuoco” attaccando le persone di sinistra. “Sono un gruppo di femminucce giocatori di pickleball perché sono troppo spaventati per essere colpiti dalle palline da tennis, o una squadra mortale di commando ben organizzata, perché non possono essere entrambe le cose”.

La decisione della ABC

La ABC, che trasmette lo spettacolo notturno di Kimmel dal 2003, si è mossa rapidamente dopo che Nexstar Communications Group ha detto che avrebbe ritirato lo spettacolo a partire da mercoledì. I commenti di Kimmel sulla morte di Kirk “sono offensivi e insensibili in un momento critico del nostro discorso politico nazionale”, ha affermato Andrew Alford, presidente della divisione radiotelevisiva di Nexstar. Nexstar gestisce 23 affiliate ABC. Non c’è stato alcun commento immediato da parte di Kimmel, il cui contratto scade nel maggio 2026.

Il presidente della FCC (la commissione federale per le comunicazioni degli Stati Uniti) Brendan Carr ha definito i commenti di Kimmel “veramente disgustosi” e ha affermato che la sua agenzia ha forti ragioni per ritenere Kimmel, ABC e la società madre Walt Disney Co. responsabili della diffusione di disinformazione, perché Kimmel è sembrato fare “uno sforzo intenzionale per indurre in errore il pubblico sul fatto che l’assassino di Kirk fosse di destra e un sostenitore di Trump”. “Questo è un problema molto, molto serio in questo momento per la Disney”, ha detto Carr. “Possiamo farlo nel modo più semplice o nel modo più difficile. Queste aziende possono trovare modi per agire su Kimmel o ci sarà ulteriore lavoro per la FCC in futuro”.

Trump: “Kimmel non ha alcun talento, congratulazioni alla Abc”

“Ottime notizie per l’America: il Jimmy Kimmel Show, che faticava a ottenere ascolti soddisfacenti, è stato cancellato. Congratulazioni alla ABC per aver finalmente avuto il coraggio di fare ciò che doveva essere fatto“. Lo ha scritto in un post sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Kimmel non ha alcun talento e ottiene ascolti persino peggiori di Colbert, se possibile”, ha aggiunto, “questo lascia Jimmy e Seth, due perdenti totali, sulla NBC, emittente di fake news. Anche i loro ascolti sono terribili. Fallo, NBC!!!”.

“I due perdenti totali Jimmy e Seth” a cui Trump fa riferimento sono altri due conduttori, Jimmy Fallon e Seth Meyers. Kimmel, come il conduttore del late night show della CBS Stephen Colbert, è stato costantemente critico nei confronti del presidente Donald Trump e di molte delle sue politiche nel suo programma della ABC.

In un post sul social X il vice capo di gabinetto della Casa Bianca Taylor Budowich ha scritto dopo la sospensione del programma di Jimmy Kimmel: “Benvenuti nella cultura delle conseguenze. Gli americani normali e dotati di buon senso non sono più disposti a sopportare queste st……e e aziende come la Abc sono finalmente disposte a fare la cosa giusta e ragionevole”.