Russia, Putin in uniforme alle esercitazioni militari ‘Zapad 2025’

Vladimir Putin ha assistito in uniforme militare alle esercitazioni strategiche congiunte delle truppe di Russia e Bielorussia, denominate ‘Zapad 2025‘, organizzate nel poligono di addestramento Mulino nella regione di Nizhny Novgorod. Lo scrive la Tass.

Il leader del Cremlino ha affermato che vi hanno preso parte 100mila soldati, secondo quanto riportato dalle agenzie di Mosca. Il ministero della Difesa russo ha aggiunto che erano presenti anche “contingenti militari e task force provenienti da Iran, India e Bangladesh” nonché “gruppi operativi degli organi di comando militare del Burkina Faso, del Congo e del Mali“.

Vladimir Putin in visita durante le esercitazioni militari congiunte di Russia e Bielorussia, Nizhny Novgorod, Russia, 16 settembre 2025 (Valeriy Sharifulin/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Mosca: “La Nato è in guerra con la Russia”

Non accenna a placarsi, dunque, il clima di tensione tra Russia e Occidente, alimentato ulteriormente dalle dichiarazioni del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. “La Nato è in guerra con la Russia. Questo è ovvio e non richiede ulteriori prove. La Nato è di fatto coinvolta in questa guerra”, aveva detto il braccio destro di Putin. Parole queste, che hanno trovato man forte nelle dichiarazioni di Dmitry Medvedev: “L’attuazione dell’idea provocatoria di Kiev e di altri idioti di creare una ‘no-fly zone’ sull’Ucraina e la possibilità per i Paesi della Nato di abbattere i nostri droni significherebbe solo una cosa: la guerra della Nato con la Russia”, aveva affermato il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo.

Al via l’operazione ‘Sentinella Est’ in Polonia

Nel frattempo la Polonia – in seguito al crescere delle tensioni e alla violazione del proprio spazio aereo da parte di droni russi – ha dato il via , assieme alla Nato, all’operazione ‘Sentinella Est’ che ha l’obiettivo di difendere “la sicurezza dell’Europa” e rafforzare la posizione dell’Alleanza sul fianco orientale. Questa iniziativa coinvolge risorse di diversi Stati Membri, tra cui Danimarca, Francia, Regno Unito e Germania. Oltre alle capacità militari tradizionali, Eastern Sentry include anche elementi specifici per contrastare le minacce legate all’uso dei droni”, aveva spiegato il segretario generale della Nato Mark Rutte.