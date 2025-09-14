Russia, lanciato missile ipersonico durante esercitazione congiunta con Bielorussia

(LaPresse) La marina militare della Russia ha lanciato un missile ipersonico Zircon contro un bersaglio simulato nel Mar di Barents, come parte dell’esercitazione congiunta “Zapad 2025”, ha riferito il ministero della Difesa russo domenica. L’attacco è stato effettuato dalla fregata Admiral Golovko della Flotta del Nord della Russia. Il ministero della Difesa ha anche annunciato che gli equipaggi dei bombardieri Su-34, protetti dai jet da combattimento Su-57, hanno simulato un attacco aereo durante le esercitazioni. Le manovre, denominate “Zapad 2025” (“Ovest 2025”), si stanno svolgendo in Bielorussia e in Russia. L’obiettivo principale di queste esercitazioni è mostrare i legami difensivi tra Mosca e Minsk, nonché la potenza militare della Russia, nel contesto del conflitto in corso con l’Ucraina, che ormai dura da tre anni. Le principali manovre si stanno svolgendo in Bielorussia, ma alcune parti dell’esercitazione si stanno svolgendo anche in territorio russo e nei mari Baltico e Barents.