Ucraina, Medvedev: “No-fly zone Nato significherebbe guerra con Mosca”

“L’attuazione dell’idea provocatoria di Kiev e di altri idioti di creare una ‘no-fly zone’ sull’Ucraina e la possibilità per i Paesi della Nato di abbattere i nostri droni significherebbe solo una cosa: la guerra della Nato con la Russia”. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo Dmitrij Medvedev su Telegram, citato da Ria Novosti.

Ambasciata russa a Bucarest: “Intrusione drone è provocazione Kiev”

Intanto l’ambasciatore russo a Bucarest Oleg Lipayev, convocato dal ministero degli Esteri di Bucarest dopo la segnalazione che un drone avrebbe violato lo spazio aereo della Romania, ha definito la protesta come inverosimile e infondata “a causa della mancanza di una conferma oggettiva della nazionalità del velivolo”. Lo ha riferito l’ambasciata russa in un comunicato, citato da Ria Novosti. Lipayev, si legge, ha sottolineato che “tutti i fatti indicano una provocazione deliberata” da parte di Kiev, che, “temendo un imminente collasso militare e la responsabilità per i crimini che sta commettendo contro il popolo russo e quello ucraino, sta disperatamente cercando con ogni mezzo di coinvolgere altri Stati europei in una pericolosa avventura militare” contro la Russia.

Trump: “Sanzioni a Russia non abbastanza dure, Ue le inasprisca”

“L’Europa sta comprando petrolio dalla Russia. Non voglio che lo comprino. Le sanzioni che stanno imponendo non sono abbastanza dure. Sono disposto a imporre sanzioni, ma dovranno inasprirle per adeguarsi a quello che sto facendo io”. Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trump ai giornalisti. L’odio tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è “imperscrutabile”, ha poi detto Trump. “Ho fermato sette guerre, pensavo che questa sarebbe stata facile per me, ma si è rivelata difficile”, le parole del tycoon. “L’odio tra Zelensky e Putin è imperscrutabile. Si odiano così tanto che quasi non riescono a parlare. Sono incapaci di parlarsi“, ha aggiunto Trump.

Kiev: “Starlink fuori uso su tutta la linea del fronte”

Intanto lungo tutta la linea del fronte ucraino sono state segnalate interruzioni nel funzionamento del servizio internet satellitare Starlink. Lo riporta Rbc-Ukraine citando il servizio specializzato Downdetector e il comandante delle Forze dei droni ucraini Robert Brovdi. “Starlink è di nuovo fuori uso lungo tutto il fronte alle 7.28, ora locale”, ha comunicato.