Gaza, esplosioni nella notte: nuovi raid israeliani illuminano il cielo

(LaPresse) Nella notte tra sabato e domenica si sono viste esplosioni illuminare il cielo sopra la Striscia di Gaza, mentre Israele prosegue la sua operazione militare nell’enclave. Secondo gli ospedali locali, almeno 33 palestinesi sono stati uccisi a causa di bombardamenti e sparatorie da parte dell’esercito israeliano, inclusi civili rifugiati in tende o in cerca di cibo, in un contesto di crescente carestia nella città di Gaza. Il ministro della Difesa di Tel Aviv ha avvertito che una nuova offensiva militare potrebbe portare alla distruzione della città di Gaza, nonostante la diffusione della fame.