Gaza, 4 bimbi uccisi in raid israeliano a Khan Younis

Quattro bambini sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in un attacco aereo israeliano nelle prime ore del mattino nel sud di Khan Younis. Lo hanno riferito fonti mediche dell’ospedale del Kuwait a Gaza, stando a quanto riporta Al Jazeera.

Secondo le stesse fonti, le vittime sono state uccise dal fuoco israeliano mentre si riparavano in tende per i palestinesi sfollati.

Ieri il ministro della Difesa israeliano Israel Katz aveva lanciato un monito: “Le porte dell’inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza”. Prosegue l’offensiva israeliana nella Striscia e va avanti dunque anche l’operazione dell’Idf, voluta dal governo Netanyahu, per conquistare Gaza City.

Media: almeno 34 morti dall’alba di oggi a Gaza

Almeno 34 persone sono state uccise negli attacchi israeliani su Gaza dalle prime ore di questa mattina. Lo riferisce l’emittente Al Jazeera, secondo cui nel quartiere di Asdaa, nella parte meridionale di Gaza, 17 persone sono state uccise in un raid aereo condotto da Israele che ha colpito le tende che ospitavano gli sfollati palestinesi.

L’allarme carestia a Gaza

Intanto l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC), un organismo sostenuto dalle Nazioni Unite responsabile del monitoraggio della sicurezza alimentare, ha lanciato l’allarme carestia “di livello 5”. Si tratta del livello più alto e peggiore della sua scala di insicurezza alimentare acuta. La carestia è confermata nel governatorato di Gaza, che comprende Gaza City e l’area circostante, e che prevede che “condizioni catastrofiche” si estenderanno a Deir al-Balah e Khan Younis entro la fine di settembre.