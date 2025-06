Il ministro degli Esteri dello Stato ebraico in conferenza stampa a Gerusalemme

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato che le alture del Golan occupate rimarranno parte di Israele in caso di un eventuale accordo di pace con la Siria. “In qualsiasi accordo di pace, il Golan rimarrà parte dello Stato di Israele”, ha dichiarato Saar in una conferenza stampa a Gerusalemme con la ministra austriaca per gli Affari europei e internazionali Beate Meinl-Reisinger.

