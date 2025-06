Alexander Dobrindt: "Attacco terroristico contro la popolazione civile"

Il ministro degli Interni tedesco Alexander Dobrindt si è recato accompagnato dal ministro degli Esteri israeliano, Gideon Saar in visita Bat Yam, in Israele una delle zone colpite dai missili iraniani. “Qui vediamo quanto sia reale la minaccia. Qui vediamo che si sta combattendo una guerra contro la popolazione civile. Qui non ci sono obiettivi militari. Si tratta di un attacco terroristico contro la popolazione civile”, ha detto Dobrindt.

