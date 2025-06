Il presidente israeliano: "Trump ha preso una decisione storica"

Il presidente di Israele Isaac Herzog ha visitato domenica i luoghi colpiti da un attacco missilistico iraniano a Tel Aviv, affermando che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, nell’unirsi al conflitto al fianco dello Stato ebraico, ha preso una “decisione storica per annientare il programma nucleare iraniano”. “Mi congratulo e benedico il presidente Donald Trump, mi congratulo e benedico il primo ministro Netanyahu per la loro cooperazione e per l’incredibile determinazione e attività”, ha detto Herzog. Un missile ha danneggiato diversi edifici residenziali e una casa di cura.

