Tre persone sono morte e 60 sono rimaste ferite

Le forze russe hanno lanciato attacchi in tutta l’Ucraina nella notte tra martedì e mercoledì, con 85 droni di tipo Shahed e UAV esca che hanno preso di mira diverse regioni, secondo quanto riferito dall’aeronautica militare ucraina. L’area più colpita è stata la città nord-orientale di Kharkiv, dove 17 droni hanno colpito due quartieri residenziali, uccidendo tre persone e ferendone 60, tra cui nove bambini. Gli attacchi hanno causato distruzione su vasta scala nei quartieri di Slobidskyi e Osnovianskyi, colpendo condomini, case private, parchi giochi, siti industriali e mezzi di trasporto pubblico. Nelle immagini pubblicate dal servizio di emergenza ucraino su Telegram si vedono appartamenti in fiamme, finestre in frantumi e vigili del fuoco che lottano contro i roghi.

