India, incendio in impianto petrolchimico: almeno 20 feriti

Un incendio in un impianto petrolchimico a Haldia, nell’India orientale, ha causato il ferimento di almeno 20 persone, cinque delle quali in gravi condizioni. Lo ha reso noto la polizia. Il rogo è divampato in una conduttura di nafta presso un impianto gestito dalla Haldia Petrochemicals e si è rapidamente propagato alle abitazioni vicine, nel distretto di Purba Medinipur, nello stato del Bengala Occidentale. I vigili del fuoco hanno impiegato 12 autopompe per domare le fiamme, mentre i feriti sono stati soccorsi e trasportati negli ospedali della zona, ha riferito la polizia. Le cause dell’incendio non sono state ancora chiarite. La Haldia Petrochemicals ha dichiarato in un comunicato di aver avviato un’indagine sull’accaduto.