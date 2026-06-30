Ben Harper, show all'Auditorium di Roma tra le coreografie di due bambine

Ben Harper torna a Roma insieme agli Innocent Criminals e conquista il pubblico con uno show che spazia dal blues al rock, dal soul al folk fino al reggae. Il concerto di circa due ore, nell’ambito del Roma Summer Fest, è andato in scena lunedì sera alla Cavea dell’Auditorium in un’atmosfera resa ancora più intima dalla presenza dei bambini sul palco. A conquistare il pubblico sono state soprattutto le coreografie di due ragazzine che hanno accompagnato quasi tutte le canzoni del musicista californiano e della sua band. Ben Harper ha aperto il concerto con Below Sea Level per poi pescare dal suo repertorio alcuni dei suoi brani più celebri come Ground On Down, Steal My Kisses, The Will to Live e Diamond on the Inside. In continuo dialogo con il chitarrista Alex Painter, Ben Harper ha portato sul palco anche la sua celebre Weissenborn, la chitarra acustica lap steel che suona appoggiandola sulle sue gambe. Come in Power of the Gospel, forse il momento più intimo della serata.

Il malore di una spettatrice e Ben Harper si ferma

Durante l’esibizione una spettatrice ha un lieve malore Harper si ferma per seguire i soccorsi fino a quando non ha rassicurazioni dallo stesso pubblico sulle condizioni della ragazza, che viene infine chiamata sotto al palco dal cantante, che scambia due parole con lei e la saluta con un ‘cinque’ la chiamandola per nome, Giorgia, prima di riprendere lo show tra gli applausi. A fine concerto, dopo i ringraziamenti di rito alla sua band, il musicista ha chiamato accanto a sé anche le giovanissime ‘coreografe’ del concerto giocando con loro tra gli applausi del pubblico.