Nuova notte di raid russi. Il sindaco Terekhov: "Kharkiv è l'Ucraina. E non può essere distrutta"

Sono saliti a 60 i feriti in Ucraina per l’attacco russo con droni che ha nella notte ha colpito la città nordorientale di Kharkiv, in cui sono anche morte 2 persone. Lo riferisce il governatore Oleh Syniehubov, precisando che tra i feriti ci sono 9 bambini di età compresa fra i 2 e i 15 anni. L’aviazione Ucraina ha riferito che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato 40 dei droni, mentre altri 9 sono stati persi dai radar o ‘disturbati’.

A Kharkiv 17 droni hanno colpito due quartieri residenziali

Una delle zone più colpite è stata Kharkiv, dove 17 droni d’attacco hanno colpito due quartieri residenziali, secondo quanto riferito dal sindaco Ihor Terekhov. “Si tratta di luoghi normali, dove si vive in pace, che non dovrebbero mai essere presi di mira”, ha scritto Terekhov su Telegram. Le squadre di emergenza, i lavoratori municipali e i volontari hanno lavorato tutta la notte per spegnere gli incendi, soccorrere i residenti dalle case in fiamme e ripristinare i servizi di gas, elettricità e acqua. Negli ultimi mesi Kharkiv è stata spesso bersaglio di intensi attacchi con droni e missili russi contro infrastrutture civili. “Siamo forti. Ci aiutiamo a vicenda. E resisteremo”, ha affermato Terekhov, “Kharkiv è l’Ucraina. E non può essere distrutta”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata