Mondiali 2026, il Marocco elimina l’Olanda: scontri tra tifosi e polizia all’Aia

I festeggiamenti dei tifosi marocchini all’Aia dopo la qualificazione del Marocco agli ottavi di finale proprio a spese dell’Olanda sono degenerati in violenza, con scontri tra gruppi di giovani e polizia e l’utilizzo di fuochi d’artificio. Nel quartiere di Schilderswijk, la polizia antisommossa è intervenuta per ristabilire l’ordine e diverse persone sono state arrestate per reati di violenza. Nel frattempo, alcuni tifosi olandesi, con il cuore spezzato, hanno assistito all’ultima partita della loro nazionale ai Mondiali del 2026, dopo l’eliminazione ai calci rigori da parte del Marocco.