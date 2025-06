Almeno 10 morti. Ad aprire il fuoco un ex studente 22enne, che poi si è suicidato

Strage in una scuola a Graz, in Austria, dove c’è stata una sparatoria. Almeno 10 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. Tra le vittime ci sono anche ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Il presunto killer è un ex studente dell’istituto 22enne, che poi si è suicidato. “Questo è il giorno più buio nella storia del nostro Paese”, ha commentato il cancelliere austriaco Christian Stocker.

