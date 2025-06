Photo by: MANDOGA MEDIA/picture-alliance/dpa/AP Images

L'aggressore si è suicidato: sarebbe un ex studente di 22 anni. Il cancelliere Stocker: "Tragedia nazionale"

A Graz, in Austria, c’è stata una sparatoria in una scuola nel quartiere di Lend. Secondo quanto riportato dalla Kronene Zeitung, almeno 10 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite. Il presunto autore, ex studente dell’istituto, si sarebbe suicidato.

La polizia ha confermato un’importante operazione presso l’istituto scolastico in Dreierschützengasse. Diverse squadre dell’unità speciale Cobra sono presenti sul posto. L’edificio è attualmente sottoposto a una perquisizione meticolosa. Le autorità di sicurezza hanno chiesto alla popolazione di evitare la zona delle operazioni.

Secondo il Salzburger Nachrichten, si ritiene che il presunto autore della sparatoria fosse un ex studente di 22 anni. Secondo le prime informazioni, avrebbe aperto il fuoco contro gli studenti in due aule, una delle quali sarebbe l’ex aula del ventiduenne. Il ragazzo avrebbe portato con sé e possedeva legalmente due armi: una pistola e un fucile da caccia. Secondo i media austriaci, sarebbe stato vittima di bullismo. L’istituto Bundesoberstufenrealgymnasium (Borg) di Graz conta 17 classi e circa 40 insegnanti. Gli studenti hanno generalmente un’età pari o superiore a 14 anni.

Il presunto autore della sparatoria era uno studente dell’istituto. Lo ha riferito la polizia all’emittente Orf. Secondo le prime informazioni, è probabile che il giovane si sia suicidato, ma la situazione è ancora molto “incerta”, hanno riferito le autorità. Secondo Krone Zeitung, l’aggressore avrebbe aperto il fuoco in due aule e sarebbe stato trovato morto in uno dei bagni. Lo studente, riferiscono i media austriaci, si considerava vittima di bullismo.

Secondo quanto riportato dall’emittente austriaca Orf, è già stato confermato che diverse persone sono rimaste gravemente ferite, tra cui studenti e insegnanti. Si ritiene che il presunto autore si sia suicidato. Il quotidiano Krone ha potuto parlare con il marito di un’insegnante, attualmente barricata in classe con i suoi studenti.

Ha riferito di aver sentito diversi colpi d’arma da fuoco. Ai genitori degli studenti che sono riusciti a fuggire è stato ora permesso di vedere i propri figli. Gli studenti feriti sono in cura nella vicina Helmut List Hall.

Scuola evacuata, non si prevedono altri pericoli

“La scuola è stata evacuata e tutti sono stati condotti in un punto di incontro sicuro”. Lo ha riferito la polizia della Stiria. “La situazione è sicura. Non si prevedono ulteriori pericoli”, hanno aggiunto le forze dell’ordine austriache.

Dieci anni fa la strage di Graz

Il crimine è avvenuto poco prima del decimo anniversario della strage di Graz del 20 giugno 2015, quando un uomo guidò un fuoristrada ad alta velocità attraverso il centro della città travolgendo la folla e causando tre morti e oltre 40 feriti.

Cancelliere Stocker: “Tragedia nazionale”

“La sparatoria in una scuola di Graz è una tragedia nazionale che ha profondamente scosso l’intero Paese. Quest’atto incomprensibile ha improvvisamente strappato dei giovani dalla vita che avevano davanti a sé. Non ci sono parole per il dolore e la sofferenza che tutti noi – tutta l’Austria – stiamo provando in questo momento”. Così il cancelliere austriaco, Christian Stocker, ha commentato la sparatoria in una scuola di Graz che ha provocato almeno dieci vittime, tra cui il presunto autore dell’attacco, e numerosi feriti.

“Il mio pensiero va alle famiglie e ai genitori che hanno perso i loro figli. Ai loro fratelli e parenti.La mia solidarietà va a coloro che hanno subito ferite e un’incommensurabile sofferenza emotiva a causa di questa incomprensibile violenza, a tutti gli studenti e a tutto il personale scolastico. Ciò che è accaduto oggi ci riguarda tutti: come persone, come genitori, come società. Una scuola è un luogo di fiducia, sicurezza e speranza. Il fatto che questo spazio sicuro sia stato distrutto così brutalmente ci lascia sbalorditi”, ha dichiarato ancora il cancelliere austriaco.

“Ringrazio i servizi di emergenza che hanno agito rapidamente e con prudenza nelle circostanze più difficili. E ringrazio coloro che ora stanno indagando sull’accaduto e che stanno aiutando a elaborare l’accaduto”. “Oggi si tratta di compassione. E di esserci l’uno per l’altro. In questi tempi difficili, l’umanità è la nostra forza più forte”, ha concluso.

Meloni: “Vicinanza ai familiari delle vittime”

“Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi. La mia vicinanza e quella dell’intero governo italiano va ai familiari delle vittime, unitamente a un pensiero che desidero rivolgere ai feriti e ai loro cari”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Con dolore apprendo della tragica notizia che vede coinvolta una scuola a Graz, in Austria, dove uno studente ha ucciso diverse persone e ferito delle altre, alcune di loro molto gravi.

