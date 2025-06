Sui social le immagini girate all'interno dell'istituto dove sono morte almeno 10 persone

Una lunga raffica di spari si sente in un video girato all’interno della scuola di Graz, in Austria, teatro della strage provocata martedì 10 giugno da un ex studente e pubblicato sui social. A perdere la vita almeno 10 persone, tra queste anche ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Anche l’aggressore è morto e la scuola è stata messa in sicurezza, hanno confermato le autorità. Secondo i media locali l’autore della strage è un ragazzo di 22 anni che si sarebbe tolto la vita.

