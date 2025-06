Le parole del presidente degli Usa prima di salire sull'Air Force One

Il presidente Donald Trump, mentre si preparava a salire a bordo dell’Air Force One a Morristown nel New Jersey, ha definito i manifestanti di Los Angeles “persone violente” che “non la passeranno liscia”. Alla domanda se avesse intenzione di inviare truppe, Trump ha risposto: “Avremo truppe ovunque. Non permetteremo che questo accada al nostro Paese. Non permetteremo che il nostro Paese venga lacerato come è successo sotto Biden“.

