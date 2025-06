Momenti di tensione in diverse zone della città

Le autorità federali per l’immigrazione hanno condotto operazioni in diverse zone di Los Angeles. Durante alcune di queste operazioni si sono verificati degli scontri quando la folla si è radunata davanti a un magazzino e in altri punti della città per protestare. L’agenzia per l’Immigrazione e le Dogane (Ice) ha rifiutato di fornire dettagli sulle operazioni, affermando che arresta regolarmente cittadini non statunitensi “che commettono crimini e altri individui che hanno violato le leggi sull’immigrazione del nostro Paese”. “La nostra comunità è sotto attacco e viene terrorizzata. Queste persone sono lavoratori, padri, madri, e questo deve finire. Le operazioni di controllo dell’immigrazione che stanno terrorizzando le nostre famiglie e portando via le persone che amiamo devono cessare subito”, ha dichiarato Angelica Salas, direttrice esecutiva della Coalizione per i diritti umani degli immigrati di Los Angeles. Salas ha detto che la sua organizzazione ha confermato la detenzione di 45 persone in sette luoghi diversi.

