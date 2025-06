Il ministero degli Esteri israeliano: "La missione è una trovata pubblicitaria"

Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla Coalition per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, con a bordo alcuni attivisti tra cui Greta Thunberg. E proprio la giovane svedese ha inviato un video messaggio diretto al proprio governo: “Venga a liberarci”. L’organizzazione denuncia: “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato”. Il ministero degli Esteri israeliano ha minimizzato, definendo la missione una trovata pubblicitaria. “Lo yacht dei selfie delle celebrità sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele”, ha riferito il dicastero, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d’origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali.

