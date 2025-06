L'organizzazione umanitaria denuncia: "L'equipaggio è stato rapito e il suo carico salvavita è stato confiscato"

Le forze israeliane hanno fermato e abbordato la nave della Freedom Flotilla Coalition, per l’assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza, che trasportava Greta Thunberg e altri attivisti. A bordo c’erano 12 persone fra cui anche l’attivista brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese.

La denuncia

L’organizzazione denuncia: “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato“.

The last image of the crew. pic.twitter.com/PkYQSLa3Ri — Rima Hassan (@RimaHas) June 9, 2025

L’appello di Greta Thunberg

“Esorto tutti i miei amici, familiari e compagni a fare pressione sul governo svedese affinché rilasci me e gli altri il prima possibile”, ha dichiarato Thunberg in un messaggio preregistrato diffuso dopo il fermo della nave ‘Madleen’. “Greta Thunberg è attualmente in viaggio verso Israele, sana e salva e di buon umore“, scrive su X il ministero degli Esteri israeliano pubblicando una foto dell’attivista che riceve un panino da un soldato israeliano. A bordo della nave c’era anche l’eurodeputata francese di origine palestinese Rima Hassan, alla quale è stato impedito di entrare in Israele a causa della sua opposizione alle politiche israeliane nei confronti dei palestinesi.

Il precedente tentativo della Freedom Flotilla

Dopo un blocco totale di due mesi e mezzo volto a fare pressione su Hamas, Israele ha iniziato a consentire l’ingresso di alcuni aiuti essenziali a Gaza il mese scorso, ma operatori umanitari ed esperti hanno lanciato l’allarme: la carestia a meno che il blocco non venga revocato e Israele non ponga fine alla sua offensiva militare. Il mese scorso, un tentativo della Freedom Flotilla di raggiungere Gaza via mare è fallito dopo che un’altra nave del gruppo è stata attaccata da due droni mentre navigava in acque internazionali al largo di Malta. Il gruppo ha incolpato lo Stato ebraico dell’attacco, che ha danneggiato la parte anteriore della nave.

I blocchi di Israele e Egitto

Israele ed Egitto hanno imposto diversi gradi di blocco a Gaza da quando Hamas ha preso il potere dalle forze rivali nel 2007. Tel Aviv afferma che è necessario per impedire al gruppo palestinese di importare armi, mentre i critici affermano che equivale a una punizione collettiva della popolazione palestinese di Gaza.

Israele minimizza

Il ministero israeliano degli Esteri ha minimizzato, definendo la missione una trovata pubblicitaria. “Lo yacht dei selfie delle celebrità sta navigando in sicurezza verso le coste di Israele”, ha riferito il dicastero, sottolineando che i passeggeri torneranno nei loro Paesi d’origine e che gli aiuti a Gaza saranno consegnati attraverso i canali ufficiali. In seguito ha diffuso un filmato nel quale si vede personale militare israeliano che distribuisce panini e acqua agli attivisti che indossavano giubbotti salvagente arancioni.

L’ordine del ministro della Difesa

Già ieri il ministro della Difesa Israel Katz aveva ordinato all’Idf di impedire alla nave Madleen di rompere il blocco navale e arrivare nella Striscia. “Lo Stato di Israele non permetterà a nessuno di violare il blocco navale su Gaza, il cui scopo principale è impedire il trasferimento di armi ad Hamas, un’organizzazione terroristica omicida che tiene i nostri ostaggi e commette crimini di guerra”, ha affermato. “All’antisemita Greta e ai suoi amici, dico chiaramente: dovreste tornare indietro, perché non raggiungerete Gaza”.

Freedom Flotilla: “Non torneremo indietro”

Secca la replica degli attivisti. “Non torneremo indietro. La nostra azione è legale, è Israele che sta agendo illegalmente”, aveva ha scritto su X Rima Hassan. “Chiediamo con urgenza un corridoio marittimo per consegnare gli aiuti umanitari a bordo della nostra nave”, ha scritto ancora taggando nel post il presidente francese Emmanuel Macron.

