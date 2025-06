Per l'Ong gli attivisti sono stati “rapiti dalle forze israeliane"

L’attivista Yasemin Acar ha condiviso un video dalla nave di soccorso Madleen, dell’ong Freedom Flotilla Coalition, diretta a Gaza, prima di essere arrestata dall’esercito israeliano. “C’è un drone, c’è un drone proprio sopra di noi” “In questo momento stanno disturbando le nostre comunicazioni – dice un altro membro dell’equipaggio – Stanno dicendo cose a caso solo per disturbare le nostre comunicazioni. Lo stanno facendo per impedirci di chiedere aiuto“. La Freedom Flotilla Coalition ha affermato che gli attivisti sono stati “rapiti dalle forze israeliane” mentre cercavano di consegnare aiuti di prima necessità. “La nave è stata abbordata illegalmente, il suo equipaggio civile disarmato è stato rapito e il suo carico salvavita, tra cui latte in polvere, cibo e forniture mediche, è stato confiscato”.

