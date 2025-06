Nelle immagini la partenza dell'imbarcazione dalla Sicilia il primo giugno

ìL’equipaggio a bordo della Madleen, il veliero della Freedom Flotilla in viaggio verso la Striscia di Gaza con aiuti umanitari, salpato dalla Sicilia, segnala interferenze al suo segnalatore di bordo con alcuni post e storie su Instagram. La nave si trova a circa 160 miglia dalla Striscia di Gaza. “Stanno disturbando le nostre comunicazioni per preparare un attacco” avverte l’equipaggio. Dalla sua partenza la Freedom Flotilla ha chiesto copertura mediatica temendo ripercussioni, dopo che un mese fa un’altra sua imbarcazione diretta verso la Striscia è stata colpita da un drone al largo di Malta. La notizia è arrivata mentre il della Difesa israeliano, Israel Katz, ha reso noto di aver dato istruzioni all’Idf di impedire alla nave Madleen organizzata dalla Freedom Flotilla di rompere il blocco navale e arrivare nella Striscia di Gaza. A bordo dell’imbarcazione ci sono 12 persone fra cui l’attivista per il clima svedese Greta Thunberg, l’attivista brasiliano Thiago Avila e Rima Hassan, parlamentare europea franco-palestinese. “E’ urgente per la tutela dei membri dell’equipaggio della nave Madleen, della Freedom Flotilla Coalition partita il 1° giugno da Catania con un carico di aiuti umanitari destinati a Gaza. L’equipaggio sta affrontando gravi minacce dal governo israeliano che vuole bloccarla e impedire lo scopo umanitario” ha detto il vicepresidente di AVS alla camera Marco Grimaldi. “Ogni ostacolo alla missione umanitaria rappresenta una minaccia non solo per chi è a bordo, ma per i principi fondamentali di giustizia e umanità che dovrebbero guidare la comunità globale”, ha concluso.

