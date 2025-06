L'esercito israeliano ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento contro persone che riteneva sospette

Funzionari sanitari palestinesi e testimoni affermano che almeno quattro persone sono state uccise e altre ferite dal fuoco israeliano a circa un chilometro da un punto di distribuzione di aiuti nella Striscia di Gaza gestito da un gruppo sostenuto da Israele e dagli Stati Uniti. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento contro persone che si avvicinavano alle sue forze.

I corpi sono stati trasportati all’ospedale Nasser nella città meridionale di Khan Younis, che ha confermato il bilancio delle vittime. Testimoni palestinesi hanno affermato che le forze israeliane hanno aperto il fuoco contro di loro a una rotatoria nella vicina città di Rafah mentre si recavano a prendere del cibo in un sito gestito dalla Gaza Humanitarian Foundation (GHF). Non è la prima volta che l’Idf apre il fuoco in queste circostanze.

L’esercito israeliano ha dichiarato di aver sparato colpi di avvertimento contro persone che riteneva sospette, le quali si erano avvicinate alle sue forze e avevano ignorato gli avvertimenti di allontanarsi.

