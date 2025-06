In un video pubblicato sui social media, aveva filmato se stesso e altre persone distese a terra, con il rumore degli spari che risuonava intorno a lui

Ameen Khalifa è sopravvissuto al suo primo scontro a fuoco mentre si recava a ritirare del cibo nel nuovo centro di assistenza di Gaza gestito dall’operazione sostenuta da Stati Uniti e Israele a Rafah, ma il trentenne palestinese non è tornato dopo la sua seconda visita.

Il 1° giugno, Ameen era uno delle migliaia di palestinesi che si sono recati prima dell’alba al sito della Gaza Humanitarian Foundation. In un video pubblicato sui social media, aveva filmato se stesso e altre persone distese a terra, con il rumore degli spari che risuonava intorno a lui. “Moriamo per procurarci del cibo”, si sente dire Ameen Khalifa nel video. Il 3 giugno è tornato a Rafah per procurarsi altro cibo, ma secondo quanto riferito alla sua famiglia da altre persone che erano con lui, Ameen è stato colpito dai soldati israeliani.

Che cosa succede nei centri di aiuti umanitari a Gaza

Nell’ultima settimana, nei pressi dei nuovi centri di assistenza dove i palestinesi disperati vengono indirizzati per ricevere cibo, si sono verificati diversi scontri a fuoco, anche il 1° e il 3 giugno.

Testimoni hanno riferito all’Associated Press che sono state le truppe israeliane nelle vicinanze ad aprire il fuoco e, secondo i funzionari dell’ospedale di Gaza, sono state uccise più di 80 persone. Israele ha affermato che i soldati hanno sparato colpi di avvertimento o, in alcuni casi, hanno sparato contro “sospetti che si avvicinavano alle truppe nelle zone vicine ai centri di assistenza”. È stato colpito al centro del petto, sul lato destro, e aveva diversi proiettili nella schiena”, ha detto Mohammad Khalifa, 36 anni, radiologo all’ospedale Nasser, che ha visto lì il corpo di suo fratello.

“Un colpo a sangue freddo, lo dico chiaramente, un’esecuzione”, ha aggiunto. Ameen viveva con la madre Fadwa Khalida, 53 anni, e il padre disabile. La famiglia era stata sfollata da Rafah a causa delle operazioni militari israeliane e viveva nella città di Deir al-Balah dal maggio 2024. Dicono che la loro casa è stata demolita durante l’operazione. Khalifa ha detto che la famiglia ha cercato di impedire ad Ameen di tornare al centro di assistenza per la seconda volta, avvertendolo che era troppo pericoloso, ma Ameen ha insistito, dicendo che voleva trovare della farina. La situazione a Gaza è peggiorata dopo quasi tre mesi di blocco israeliano che ha spinto la popolazione della Striscia, composta da oltre 2 milioni di persone, sull’orlo della carestia.La prima volta, Ameen aveva portato “biscotti, un po’ di Indomie (spaghetti istantanei), cibo in scatola, cose molto semplici”, ha detto Mohammad Khalifa, iniziando a piangere. “Era preoccupato per i miei figli”.

Venerdì, il GHF ha pubblicato un messaggio sulla sua pagina Facebook in cui comunicava la chiusura di tutti i centri di distribuzione degli aiuti fino a nuovo avviso e invitava la popolazione a stare lontana per la propria sicurezza.In seguito ha chiarito che la misura era solo una pausa temporanea dovuta all’eccessivo affollamento e che l’agenzia aveva distribuito tutti gli aiuti disponibili venerdì. L’esercito israeliano ha dichiarato che d’ora in poi i centri di distribuzione saranno aperti tutti i giorni dalle 6:00 alle 18:00 e che al di fuori di tali orari le zone saranno considerate zone militari chiuse e rigorosamente vietate.L’ONU ha rifiutato di partecipare al nuovo sistema, affermando che viola i principi umanitari in quanto consente a Israele di controllare chi riceve gli aiuti e costringe i palestinesi a recarsi in soli tre centri di distribuzione, due dei quali si trovano nella città più meridionale di Rafah. Il fratello di Khalifa ha paragonato il nuovo sistema di aiuti alla “caccia ai topi”. “Non c’è alcun accordo, nessun ordine”, ha detto Mohammad Khalifa. “Non ci sono condizioni umanitarie né alcun rispetto per gli esseri umani”. La madre di Khalifa ha descritto suo figlio come gentile, generoso e rispettoso. “Non voglio che mio figlio diventi un martire. Lo voglio tra le mie braccia”, ha detto.

