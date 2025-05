Il presidente statunitense ha parlato di ritorno dal suo viaggio in Pennsylvania

Al suo ritorno a Washington dal viaggio in Pennsylvania, Donald Trump ha parlato con i giornalisti presenti dell’incontro con i lavoratori delle acciaierie e della soddisfazione per i nuovi dazi introdotti. Alla domanda dei cronisti sulla proposta statunitense di un cessate il fuoco temporaneo nella Striscia di Gaza, il presidente Donald Trump non ha usato giri di parole a proposito di Hamas. “Sono in un gran casino. Penso che vogliano uscirne”.

