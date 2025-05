Le immagini arrivano alla vigilia del suo viaggio in Europa

Sta circolando sui social nelle ultime ore un video che mostra il presidente siriano ad interim, Ahmad al-Sharaa, mentre gioca a basket in un campo da pallacanestro.

Al-Sharaa, il leader militante la cui sorprendente insurrezione ha rovesciato il presidente siriano Bashar Assad, ha speso gli ultimi anni a rifarsi un’immagine pubblica, rinunciando ai legami di lunga data con al-Qaeda e dipingendosi come un paladino del pluralismo e della tolleranza. Il video arriva alla vigilia del suo primo viaggio in Europa, dove incontrerà anche il presidente francese Macron, e in un momento in cui la Siria è attraversata da crescenti tensioni con Israele e da episodi di violenza settaria che hanno duramente colpito le minoranze drusa e alawita.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata