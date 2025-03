Centinaia di persone si sono radunate in piazza degli Omayyadi, a Damasco, per celebrare i 14 anni dalle prime proteste scoppiate in Siria nei confronti del regime di Bashar al-Assad. Le cosiddette ‘Primavere Arabe’, poi sfociate in un lungo e sanguinoso conflitto. Le persone hanno sfilato con bandiere della rivoluzione siriana, scandendo lo slogan “Siria unita“. Quest’anno, i siriani celebrano anche la caduta della dittatura durata oltre 50 anni, a cui ha posto fine l’8 dicembre scorso l’insurrezione armata guidata dal gruppo islamista Hayat Tahrir al Sham (Hts) e dal suo leader Ahmed al Sharaa, diventato presidente ad interim.

