Alle presidenziali affronterà il favorito Lee Jae-myung, liberale

In Sud Corea l’ex ministro del Lavoro Kim Moon Soo ha ottenuto la nomina come candidato alle Presidenziali del principale partito conservatore del Paese, è toccherà a lui affrontare la battaglia contro il favorito liberale Lee Jae-myung alle elezioni del 3 giugno.

Gli osservatori affermano che Kim probabilmente cercherà di allinearsi con altre forze conservatrici, come l’ex primo ministro Han Duck-soo, per evitare una divisione nei voti conservatori, nel tentativo di aumentare le prospettive di una vittoria conservatrice contro Lee. Nelle primarie del partito che si sono concluse sabato, Kim ha ottenuto il 56,5% dei voti espressi, battendo il suo unico concorrente, Han Dong-hun, ha detto il partito in un annuncio televisivo. Altri contendenti sono stati eliminati nei turni precedenti.

Le elezioni del 3 giugno hanno lo scopo di trovare un successore del presidente conservatore Yoon Suk Yeol, un membro del People Power Party che è stato messo sotto accusa dall’Assemblea nazionale, controllata dall’opposizione, a metà dicembre, e licenziato dalla Corte costituzionale all’inizio di aprile per la sua decisione di imporre la legge marziale. L’impeachment di Yoon è una delle principali fonti di faida nel PPP e un tema caldo alle primarie del partito. Kim, che ha servito come ministro del Lavoro sotto Yoon, si è opposto all’impeachment di Yoon da parte del Parlamento, anche se ha affermato di non essere d’accordo con la decisione di Yoon di dichiarare la legge marziale il 3 dicembre scorso.

