Ha ottenuto quasi il 90% dei voti nelle primarie che si sono concluse domenica

Il principale partito di opposizione della Corea del Sud ha designato domenica il suo ex leader Lee Jae-myung come candidato alla presidenza per le elezioni del 3 giugno. Il Partito Democratico ha dichiarato che Lee ha ottenuto quasi il 90% dei voti espressi durante le primarie del partito che si sono concluse domenica, sconfiggendo due concorrenti. Le elezioni serviranno a sostituire il presidente conservatore Yoon Suk Yeol, recentemente destituito. Lee ha perso le elezioni del 2022 contro Yoon con il margine più ristretto mai registrato nelle elezioni presidenziali del Paese.

