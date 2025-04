Confermato l'impeachment nei suoi confronti, elezioni entro due mesi. Le scuse dell'ex leader: "Grande rammarico"

La Corte costituzionale della Corea del Sud ha destituito dall’incarico il presidente Yoon Suk Yeol, che era stato messo sotto accusa per aver cercato di imporre la legge marziale nel Paese il 2 dicembre 2024. Nel verdetto trasmesso in televisione a livello nazionale, il capo ad interim della Corte, Moon Hyung-bae, ha affermato che la stessa Corte di otto membri ha confermato l’impeachment di Yoon. “L’imputato non solo ha dichiarato la legge marziale, ma ha anche violato la Costituzione e le leggi mobilitando forze militari e di polizia per ostacolare l’esercizio dell’autorità legislativa“, ha spiegato Moon. “Dato il grave impatto negativo sull’ordine costituzionale e i significativi effetti a catena delle violazioni commesse dall’imputato, riteniamo che i benefici derivanti dal rispetto della Costituzione mediante la rimozione dell’imputato dall’incarico superino di gran lunga le perdite nazionali derivanti dalla destituzione di un presidente”, ha concluso il giudice.

Entro due mesi le elezioni per sostituire Yoon

Entro due mesi si terranno le elezioni nel Paese per sostituire Yoon, ma la profonda divisione nazionale sul suo impeachment probabilmente continuerà e potrebbe complicare gli sforzi della Corea del Sud – affermano gli osservatori – per gestire le politiche ‘America First’ del presidente Usa Donald Trump e i crescenti legami della Corea del Nord con la Russia.

Yoon si scusa con il Paese: “Grande rammarico”

Il presidente deposto si è scusato con il Paese. In una nota rilasciata tramite il suo team di difesa, Yoon ha affermato di provare un grande rammarico per non essere riuscito a soddisfare le aspettative della gente. “È stato un grande onore poter lavorare per la Repubblica di Corea“, ha dichiarato Yoon, aggiungendo che pregherà per la Corea del Sud e per la sua gente.

