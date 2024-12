Seul (Corea del Sud), 3 dic. (LaPresse/AP) – Il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol ha dichiarato la “legge marziale d’emergenza”, accusando l’opposizione di controllare il parlamento, simpatizzare con la Corea del Nord e paralizzare il governo con attività anti-statali. Yoon ha fatto l’annuncio durante un briefing trasmesso in televisione, definendo la misura come cruciale per difendere l’ordine costituzionale del paese. Non è ancora chiaro come questi provvedimenti influenzeranno la governance e la democrazia del paese. Dalla sua vittoria alle elezioni nel 2022, Yoon ha affrontato difficoltà nel portare avanti le sue iniziative a causa di un parlamento controllato dall’opposizione.

