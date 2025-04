Colpito anche il sud della Francia. Tecnici al lavoro tra disagi nelle stazioni e semafori spenti. Comunicazioni nel caos

Un maxi blackout sta lasciando migliaia di utenti in Spagna e Portogallo senza elettricità e connessione internet. Il governo spagnolo sta indagando con l’aiuto di diversi team tecnici di diversi ministeri. Lo riporta El Pais. Sono al lavoro anche i tecnici di Red Eléctrica, la società pubblica responsabile dei collegamenti e il National Cybersecurity Institute (INCIBE) sta indagando sull’accaduto. I cittadini di tutte le regioni e del Portogallo hanno segnalato un’interruzione di corrente elettrica poco dopo mezzogiorno.

Stop ai match di Atp Madrid 2025

Le partite in corso al torneo di tennis Atp Madrid 2025 sono state sospese a causa del blackout segnalato in Spagna e Portogallo. Il circuito ATP ha dichiarato che due match di singolare e uno di doppio erano in corso quando è saltata la corrente alle 12:34 ora locale (10:34 GMT). Sospeso anche il match in cui stava giocando l’italiano Matteo Arnaldi, che poi è ricominciato poco dopo: l’azzurro ha vinto 6-3 6-4.

Disagi in aeroporti e alle stazioni

I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo. Sono stati colpiti anche i semafori e i centri commerciali. A Madrid, il servizio della metropolitana è interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è fuori servizio. Le interruzioni di corrente alla rete ferroviaria di Adif ha causato disagi al traffico ferroviario in tutto il Paese. Diverse compagnie aeree hanno segnalato disagi in aeroporti come Madrid-Barajas. Le autorità spagnole hanno raccomandato di non mettersi alla guida fino a quando non verrà risolto il massiccio blackout che ha colpito tutto il Paese e l’elettricità verrà ripristinata. I semafori e le telecamere sono infatti fuori uso. Lo riporta l’emittente Rtve.

Una incidencia general que afecta al suministro eléctrico mantiene interrumpido el tráfico ferroviario en toda la red. — INFOAdif (@InfoAdif) April 28, 2025

Caos in Portogallo e Francia

Anche in Portogallo il blackout è molto diffuso. Migliaia di passeggeri stanno vivendo una situazione di grande confusione all’aeroporto di Lisbona a seguito del blackout. Il blackout ha colpito anche i cittadini del principato di Andorra e di alcune regioni della Francia al confine con la penisola iberica. Tra le città colpite, come riporta l’Independant, c’è quella di Perpignan che si trova nel sud della Francia. La causa dell’interruzione della corrente non è ancora chiara ma i media locali riportano problemi alla rete elettrica europea, che hanno interessato le reti nazionali della penisola iberica.

