Il gioco al torneo di tennis Atp Madrid 2025 è stato sospeso a causa di un importante blackout segnalato in Spagna e Portogallo. Il circuito ATP ha dichiarato che due match di singolare e uno di doppio erano in corso quando è saltata la corrente alle 12:34 ora locale (10:34 GMT). Sospeso anche il match in cui stava giocando l’italiano Matteo Arnaldi.

Lo stop ai match Atp Madrid 2025 per il blackout

“Il blackout impedisce l’uso dei sistemi elettronici di chiamata delle linee e ha lasciato anche una telecamera a ragno penzolante sopra il campo all’interno dello stadio Manolo Santana”, ha aggiunto l’ATP.

Grigor Dimitrov stava conducendo su Jacob Fearnley 6-4, 5-4 all’interno dello stadio principale quando il gioco è stato interrotto. C’erano anche match femminili programmati. La compagnia elettrica spagnola RedEléctrica ha dichiarato che la penisola iberica è stata colpita. Ha aggiunto che l’incidente è in fase di valutazione e risposta. I due paesi hanno una popolazione complessiva di oltre 50 milioni di persone. Non è immediatamente chiaro quante persone siano state colpite.

Il blackout continua

AGGIORNAMENTO ALLE 14.45 – Il blackout che ha stoppato i match dell’Atp Madrid 2025 riguarda buona parte della Spagna, il Sud della Francia e una parte del Portogallo. Al Momento la Spagna riferisce che “la Commissione è in contatto con le autorità nazionali di Spagna e Portogallo, nonché con ENTSO-E (l’associazione dei gestori europei dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica), per comprendere la causa e l’impatto della situazione. La Commissione continuerà a monitorare la situazione e a garantire un regolare scambio di informazioni tra tutte le parti interessate”. Così una portavoce della Commissione europea, commentando il mega black-out elettrico che ha colpito Spagna e Portogallo. “Come previsto dalla normativa Ue in vigore (codice di rete per le emergenze e il ripristino), sono in vigore protocolli per ripristinare il funzionamento del sistema”, aggiunge la portavoce.

AGGIORNAMENTO ALLE 15.00 – Il match di Matteo Arnaldi è poi ripreso. Arnaldi ha vinto 6-3 6-4 contro Dzumhur.

