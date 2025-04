Matteo Berrettini (Foto di archivio)

In campo anche la coppia azzurra composta da Bolelli e Vavassori

Diversi azzurri in campo oggi, 28 aprile 2025, all’Atp Madrid 2025 per i sedicesimi di finale. Tocca a Musetti, Berrettini e Arnaldi. Arnaldi impegnato già dalle 11, mentre gli altri due azzurri giocano in serata. In campo in mattinata per il doppio anche la coppia Bolelli-Vavassori contro i britannici Joe Salisbury e Neal Skupski.

Atp Madrid 2025: subito Arnaldi, poi Berrettini e Musetti

Matteo Arnaldi gioca sul campo 4 alle 11 contro il bosniaco Damir Dzumhur. Matteo Berrettini in serata contro il britannico Jack Draper, testa si serie numero 5: sarà il quinto match di oggi a partire dalle 11 allo Stadium 3. L’impegno sulla carta più duro è quello di Lorenzo Musetti, che incontra il greco Stefanos Tsitsipas.

Dove vedere i match in tv

Le sfide valide per il terzo turno dell’Atp Madrid 2025 sono visibili in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Inoltre saranno disponibili anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Arnaldi ha compiuto l’impresa battendo Djokovic

Impresa di Matteo Arnaldi al Mutua Madrid Open (Masters 1000 – montepremi 8.055.385 euro). L’azzurro, n. 44 Atp, è approdato al terzo turno grazie ad una storica vittoria ai danni di Novak Djokovic, n. 5 del mondo e tre volte vincitore del torneo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-4 al secondo match point. Per Arnaldi è la prima vittoria contro un giocatore che è stato numero 1 del mondo, la quinta in carriera contro un top ten.

Alla Caja Magica, invece, Djokovic tornava per la prima volta dal 2022, quando perse in semifinale da Carlos Alcaraz. Il serbo ha vinto a Madrid i titoli nel 2011, nel 2016 e nel 2019.

Gli azzurri in campo oggi all’Atp Madrid 2025

Arnaldi-Dzumhur, ore 11

Draper-Berrettini, non prima delle 18

Tsitsipas-Musetti, non prima delle 20

