A seguito del processo di negoziazione, 175 militari russi sono stati rimpatriati dal territorio controllato dal regime di Kiev. In cambio, sono stati trasferiti 175 prigionieri di guerra delle forze armate ucraine. È quanto ha riferito il Ministero della Difesa russo, che ha diffuso un breve filmato dell’operazione con Kiev. La Russia ha anche consegnato 22 prigionieri di guerra gravemente feriti, bisognosi di cure mediche urgenti. Il Ministero ha precisato che i militari russi liberati si trovano in Bielorussia. Saranno inviati in Russia per le cure e la riabilitazione.

