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sabato 25 aprile 2026

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Iran, Conte: "Dopo Putin, Meloni non dovrebbe piu' incontrare Trump e Netanyahu"

LaPresse
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“La Meloni se ricollega questa esclusione di Putin all’aggressione russa, che noi abbiamo condannato perché illegale, in Ucraina, dovrebbe dire che non può più incontrare Netanyahu e lo stesso Trump, perché si sono macchiati di crimini contro l’umanità e di palesi violazioni internazionali. Quindi la Meloni ha una visione del diritto internazionale a doppio, triplo, standard. Così perde credibilità. L’Italia e il governo devono assolutamente battersi in Europa perché s’interrompa l’accordo tra l’Unione Europea e Israele, devono riconoscere lo Stato di Palestina e devono imporre sanzioni finanziarie, come è stato fatto per Putin, e noi le abbiamo sottoscritte, a Netanyahu e a tutti i responsabili del genocidio”. Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, a margine delle celebrazioni per il 25 Aprile in piazza Carità a Napoli.